/651937/محافظ-الشرقية-يفاجئ-شوارع-مدينة-فاقوس-بجولة-مسائية-صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئه بشوارع مدينة فاقوس مساء يوم السبت لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ الشرقية يُفاجئ شوارع مدينة فاقوس بجولة مسائية و بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع الدروس وبورسعيد والمنيسى مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافه والتجميل ورفع كفاءة الطرق وإزالة الباعه الجائلين وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بإفتراش بضاعتهم على الرصيف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . وكلف المحافظ الأستاذ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعه المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين ، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين و تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية الشاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الشرقية يُفاجئ شوارع مدينة فاقوس بجولة مسائية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.