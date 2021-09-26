/651938/دعاية-ببلاش-من-فرج-عامر-لمجاهد-تفاصيل-خناقة-رئيس-سموحة-وهاني-حتحوت

شهدت حلقة برنامج الماتش، والذي يذاع على شاشة صدى البلد، نقاشاً ساخناً بين فرج عامر رئيس نادي سموحة وهاني حتحوت مقدم برنامج الماتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حلقة الماتش كانت من أجل الحديث عن الجدول الإنتخابي لرئيس نادي سموحة فرج عامر، والحديث عن كل ما يخص النادي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال سير الحلقة، قام مقدم البرنامج هاني حتحوت، بسؤال الضيف وقال له "هل أعضاء نادي سموحة طالبوا بإلغاء نشاط كرة القدم بالنادي، بسبب الأموال التي يتم صرفها على هذا القطاع بدون تحقيق إنجازات؟".

غضب فرج عامر من سؤال مقدم البرنامج، وكان يرى أنه هذا السؤال جاء من المرشح محمد مجاهد، والذي تم إبعاده حاليا عن الإنتخابات، بقرار من اللجنة الأوليمبية".

وقال فرج عامر" عيب يا أستاذ هاني، هذا السؤال موجه من عضو مجلس شعب، وأن نادي سموحة من أفضل الأندية بالدوري المصري، ولا ينقص الفريق أي شئ، ويتم الإهتمام بعدد 40 لعبة بالنادي".

ليدافع هاني حتحوت عن نفسه ويقول" هذا السؤال من أعضاء الجمعية العمومية ولابد من طرح هذا الأمر".

ليرد فرج عامر قائلا" من يتحدث عن هذا الأمر، قاعدين على القهاوي، وأن الأسئلة غير واقعية، وأنك تعرف كل شئ، وكنت تتواجد عن محمد مجاهد المرشح الرئاسي لسموحة في مراسي".

ويغلق هاني حتحوت الحوار بجملة، أنه سوف يتقدم بشكوى بسبب هذا الكلام، وأخذ الحقوق القانونية.

ويرحل فرج عامر عن الحلقة غاضباً بعد ما حدث بسبب سؤال هاني حتحوت.