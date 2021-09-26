الأنبا باخوميوس يقدم التهنئة بالعيد القومى لمحافظة البحيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا باخوميوس خلال الزيارة على روح المحبة التى تجمع أبناء المحافظة فى مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بجهود التنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات لتوفير حياة كريمة للمواطنين. كما رحب المحافظ بنيافته، مؤكدًا أنه قيمة وقامة فى أعين الجميع. رافق نيافته أثناء الزيارة القمص ثاؤفيلس نسيم سكرتير مجمع المطرانية، والقمص تادرس السكندرى السكرتير الخاص، والقس باخوم أميل المنسق الإعلامى للإيبارشية.

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