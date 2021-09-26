التعليم العالى : لن يلتحق الطلاب بالمدن الجامعية دون التطعيم بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، إنه "تم إنشاء 302 مركز تطعيم فى كل الجامعات وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات لكل مراكز التطعيم بالجامعات، ولن يلتحق الطلاب بالمدن الجامعية دون تلقى التطعيم".





وأوضح عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "إم بى سى مصر"، مساء اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من تلقيح 568 ألفًا و 898 حالة داخل الجامعة ما بين عضو هيئة تدريس وموظف وطالب، مضيفا: "أننا حققنا 90% من المستهدف فى المدرسين والأطقم الإدارية، وكذا 14% من الطلاب، وخلال شهر أكتوبر سيتم تحقيق المستهدف بالنسبة للطلبة". وأكد أنه تم توفير الكوادر الطبية اللازمة من خلال المستشفيات الجامعية، وأماكن لتخزين اللقاح وبالتالى أصبحت الجامعات لا تواجه مشكلة فى توفير كميات كبيرة من اللقاحات.

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