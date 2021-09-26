الأرصاد تتوقع حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على باقى الأنحاء. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وتكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. حالة البحرين المتوسط والأحمر حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر القاهرة 31 21 الإسكندرية 28 22 وادى النطرون 30 22 طنطا 29 22 شبين الكوم 30 23 دمنهور 29 23 بلطيم 29 22 مطروح 26 21 السلوم 27 22 سيوة 29 20 بورسعيد 28 23 دمياط 28 21 الزقازيق 30 21 المنصورة 29 22 الإسماعيلية 31 19 السويس 31 20 العريش 29 20 رفح 29 20 رأس سدر 35 22 نخل 30 16 نويبع 34 25 طابا 32 25 كاترين 27 16 الطور 29 26 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 35 24 مرسى علم 34 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 31 21 المنيا 32 21 أسيوط 33 20 سوهاج 34 23 قنا 35 23 الأقصر 36 24 أسوان 37 25 إدفو 37 24 أبو سمبل 36 24 الوادى الجديد 36 22 شلاتين 35 26 أبو رماد 33 26 حلايب 32 26 رأس حدربة 32 28

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