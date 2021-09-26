قطار المونوريل الذي يدخل مصر لأول مرة وهو أحد وسائل الجر الكهربائي...

1 ٠ عدد 70 قطار سيتم توريدهم لمشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية ، السادس من أكتوبر

2. يتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة عدد الركاب بالمناطق العمرانية الجديدة التي يمر عليها ،

3. تبلغ الطاقة الإستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً .

4. تتميز قطارات المونوريل أنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ السرعة التصميمية لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر الى ٩٠ ثانية ومن المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل العاصمة 60 دقيقة ولخط السادس من أكتوبر 45 دقيقة ، كما سيتم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الارصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب .

5. كما تتميز قطارات المونوريل بوجود ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في حالات الطوارئ ، كما يتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، ولذوى الاحتياجات الخاصة تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.