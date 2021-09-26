نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم اسعار الدواجن يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بورصة الدواجن اليوم ، يستمر البحث عن اسعار الدواجن اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في الأسواق المحلية المصرية، حيث يسعى مربي الدواجن يوميا لمعرفة سعر الفراخ والكتاكيت في بورصة الدواجن وكذلك معظم ربات البيوت يبحثن بصفة دورية عن أسعار الدواجن من اجل اقتنائها واستخدامها في إعداد أحلى وأفضل الوجبات إذ يعتبر لحم الدجاج من الأطباق الرئيسية على المائدة المصريين حيث وشهدت بورصة الدواجن الرئيسية في بنها استقرار في الأسعار خلال الأيام الماضية دون أي تغيير يذكر. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري أسعار الدواجن في الأسواق المحلية حسب ما تم رصده من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

بورصة الدواجن اليوم

تختلف أسعار الدواجن اليوم في مصر من بورصة إلى أخرى وسوف نعرض عليكم اليوم سعر الفراخ والكتاكيت وكذلك سعر كيلو لحم الفراخ التي يتم تحديثها يوميا حسب آخر الأسعار الرسمية للدواجن المعلن عنها في بورصة الدواجن الرئيسية وبورصة الإيمان للدواجن وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو من لحم الفراخ البيضاء كيلو ما بين 26.00 و 27.00 جنيه مصري

لحم الفراخ الساسو كيلو سعره استقر بين 36.00 و 37.00 جنيه مصري

أما لحم الفراخ البلدي للكيلو الواحد وصل إلى 35.00 و36.00 جنيه مصري

كيلو من لحم أمهات أبيض سعره ما بين 22.00 و 23.00 جنيه مصري

أسعار الدواجن اليوم الأحد

نضع بين أيدي متابعين الكرام أسعار جميع أنواع الكتاكيت المتوفرة في الأسواق المحلية المصرية ومن ضمنها (سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت الأبيض ، وسعر الكتكوت البلدي)، وجاءت اسعار الكتاكيت حسب بورصة الدواجن اليوم كالآتي:

سعر كتكوت بط فرنساوي ما بين 06.50 و 07.50 جنيه مصري أسعار كتكوت بط مسكوفي ما بين 14.00 و 15.00 جنيه مصري سعر كتكوت بط مولارد اليوم 15.00 جنيه مصري كتكوت بط فرنساوي سعره ما بين 24.00 و24.50 جنيه مصري لحم بط مسكوفي السعر الرسمي ما بين 47.00 و47.20 جنيه سعر كتكوت بط مولارد ما بين 31.00 و 32.50 جنيه مصري

اسعار البيض اليوم

يزداد البحث من قبل المواطنين والتجار في مصر عن أسعار سعر البيض الأبيض وسعر البيض الأحمر وكذلك سعر البيض البلدي إذ تعتبر من بين اخرس المنتوجات لإعداد الأطباق ووفقا لبورصة البيض فغن اسعار كرتونة البيض يتم تحديثها يوميا وجاءت أسعار البيض ليوم الأحد 26-09-2021 كالآتي:

سعر بيض أحمر كرتونه ما بين 45.00 و46.00 جنيه مصري

بيض أبيض كرتونه سعره ما بين 42.00 و43.00 جنيه مصري

سعر كرتونه بيض بلدي ما بين 52.00 و53.00 جنيه

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على سعر الدواجن ليوم الأحد الموافق لــ26 من شهر سبتمبر الجاري وهذا وفقا لما تم تداوله في بورصة الدواجن اليوم.