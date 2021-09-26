/651939/مواعيد-مباريات-اليوم-الاحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة آرسنال ضد توتنهام فى الدورى الإنجليزي، فضلا عن مباراة برشلونة أمام ليفانتى فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ساوثهامتون أمام وولفرهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium آرسنال أمام توتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال مايوركا أمام أوساسونا الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 برشلونة أمام ليفانتي الساعة الرابعة والربع عصرا على قناةbeIN Sports HD 1 ريال سوسييداد أمام إلتشي الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 رايو فاليكانو امام قادش الساعة السادسة والنصف مساء ريال بيتيس أمام خيتافي الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي يوفنتوس أمام سامبدوريا الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ساسولو أمام ساليرنيتانا في تمام الساعة الثالثة عصرا أودينيزي أمام فيورنتينا الساعة الثالثة عصرا إمبولي أمام بولونيا الساعة الثالثة عصرا لاتسيو أمام روما الساعة السادسة مساء نابولي أمام كالياري الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري التركي جيرسونسبور أمام قيصري سبور فقي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إسطنبول باشاك شهيرأمام تشايكور ريزا سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا هاتاي سبور أمام فنربخشة في تمام الساعة الثالثة عصرا جالاتا سراي أمام جوزتبه في تمام الساعة السادسة مساء

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