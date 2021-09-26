/651940/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-ليفانتي-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق برشلونة باراته اليوم السبت أمام فريقليفانتي، و يستقبل ملعب كامب نو، مباراة هامة تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة يريد مصالحة جماهيره، بعد تعادله في آخر مباراتين، ومن قبلهما الخسارة في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونخ، ويريد استعادة نغمة الانتصارات من جديد للاقتراب من القمة والمنافسة على اللقب، وسيدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز.

أما ليفانتي هذا الموسم، فشل في تحقيق الفوز بأي مباراة من مبارياته الست التي خاضها من قبل، وسيعمل على تحسين مسار الفريق والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره هذا الموسم، والاقتراب من المناطق الدافئة في الجدول.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي:مارك أندريه تير شتيجن سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا جافي - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو.

تعادل برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.