/651941/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-جوزتبه--والقنوات-الناقلة

يستضيف نادي جالاتا سراي نادي جوزتبه في ستاد ترك تيليكوم أرينا في الجولة السابعة من الدوري التركي 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر جالاتا سراي في الجولة السابقة من نادي قيصري سبور بالثلاثة، وتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، وهي الهزيمة الثانية له هذا الموسم.

أما نادي جوزتبه فقادم من خسارته الثالثة على يد هاتاي سبور، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

تشكيل جالاتا سراي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ألبسلان - دياندريه يدلين.

خط الوسط: أسانكاو -أوجليكان - تايلان أنتاليالي.

خط الهجوم: سفيان فيجولي - مصطفى محمد - إيمري كلينيك.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد لاتسيو الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.