إيرين سعيد لـ دوت الخليج: سرعة التسجيل لتلقي اللقاح هي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا

/651946/إيرين-سعيد-لـ-تحيا-مصر-سرعة-التسجيل-لتلقي-اللقاح-هي-خط-الدفاع-الأول-لمواجهة-فيروس-كورونا

شددت النائبة إيرين سعيد،عضو مجلس النواب، على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، من خلال استخدام الكحول والاكثار من غسل الأيدي بالصابون والاهتمام بالنظافه والتطهير بشكل عام واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة،إضافة إلى البعد عن المقاهي وعدم استخدام الأرجيل.

الموجه الرابعة

وأكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن سرعة التسجيل لتلقي اللقاح فهو خط الدفاع الأول للمناعة، كما طالب بضرورة التوده للمستشفي عن ظهور أحد أعراض الفيروس على المصاب، حفاظا على صحة المواطنين وأسرهم.

فيروس كورونا المستجد

وتجدر الإشارة الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الموجة الرابعة ستشهد انخفاض معدل الوفيات لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت هالة زايد في، على استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.