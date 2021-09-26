رشا إسحق لـ دوت الخليج: تطعيم العاملين بالمؤسسات التعليمية يقلل من انتشار الفيروس بين الطلاب والمعلمين وذويهم

/651949/رشا-إسحق-لـ-تحيا-مصر-تطعيم-العاملين-بالمؤسسات-التعليمية-يقلل-من-انتشار-الفيروس-بين-الطلاب-والمعلمين-وذويهم

أكدت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، أنه بالتزامن مع انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، لابد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين خاصة فى الأماكن المزدحمة، للتصدي للموجه الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وطالبت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ، المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أملا في الحفاظ على صحة المواطنين، مشددة على عدم التهاون فى التسجيل وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

فيروس كورونا

ولفتت النائبة رشا إشحق، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار تطعيم جميع العاملين والطلاب بالعملية التعليمية، ضد فيروس كورونا المستجد، يساهم بشكل كبير في قلة أعداد الاصابات داخل القطاع التعليمي والمؤسسات التعليمية، والتي يكون بها تكدس في الطلاب، مشددة على أهمية تلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.