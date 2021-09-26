الفنانة ياسمين عبد العزيز رحلة معاناة مع المرض تخطتها بدعم زوجها..«القصة الكاملة»

/651951/الفنانة-ياسمين-عبد-العزيز-رحلة-معاناة-مع-المرض-تخطتها-بدعم-زوجهاالقصة-الكاملة

الفنانة ياسمين عبد العزيز، عانت لأشهر من مرض لم يفصح عن تفاصيلة أحد أقاربها لكنهم طوال رحلة علاجها تواجدو على الساحة باستمرار لدعمها ومسنادتها، كان على رأس هؤال زوجها الفنان أحمد العوضي، الذي استبدل حاله من العجز الذي ظهر من جملة «مش هقدر أكمل الحياة من غيرك» بحالة من السعادة العريمة التي غمرته بعد خروجها من المستشفى وعودتها إلى مصر سالمة ظهرت في جملة «ألف حمدالله عليك ياوحش الكون».

وفي هذا التقرير يرصد دوت الخليج رحلة دعم أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز طوال فترة مرضها

أجرت ياسمين عبد العزيز منذ شهور جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

أحمد العوضي يعلن عن مرض ياسمين عبد العزيز

يعد أحمد العوضي هو أول من أعلن عن مرض زوجه الفنانة ياسمين عبد العزيز وخضوعها لعلية خطيرة مطالبا الجمهور بالدعاء لها فكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

بعدها كشفت المصارد عن دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في دخولها غيبوبة تامة لمدة 14 ساعة حتى الآن.

السيسي يرسل فريقًا طبيًا للإشراف على حالة ياسمين عبد العزيز

وكان قد أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها، وتوجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".

العوضي يعلن خروج ياسمين عبد العزيز من العناية ويشكر مسانديها

طمأن العوضي الجمهور على حالة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى خروجها من العناية ومنعها من أي زيارات فكتب: “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة، حتى استقرار الحالة”.

وتابع العوضي: “أعتذر لكم عن عدم ردى، لكن اعذرونى غصب عنى، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة”.

ياسمين عبد العزيز تغادر المشفي وبعدها بأيام تستكمل علاجها بسويسرا

وكان قد أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام، بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة، وبعدها بقليل ونقلت ياسمين عبد العزيز بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لإستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها في 11 يوليو الماضي، كما أن حالتها كانت مستقرة حتى إنتقالها.

العوضي يتوعد للمتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

وبعد سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا وبين مؤمرات القيل والقال، صرح احمد العوضي برسالة غامضة للجمهور، فيي أول تعليق له عقب سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بمدينة جينف، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” متوعدا للمتسبب في أزمة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقال: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث”.

واختتم العوضي تهديده قائلا: “لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.

أحمد العوضي يلحق بياسمين عبد العزيز لسويسرا لمساندتها في استكمال رحلة علاجها

بدأت الشائعات تلحق العوضي وياسمين عبد العزيز حول انفصالهما، لكن حسم العوضي الأم بسفره إليها بعد مايقرب من أسبوع من سفرها بمساندتها فير رحلة علاجها الجديدة بسويسر، وقال وقال أحمد العوضي في أحد التعليقات نافيا انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: "والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد، اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وفي أول ظهور لياسمين منذ مرضها طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة، اذ نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى مصر

هذا وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور بعودتها إلى مصر مرة أخرى بعد طول انتظار دام لأشهر داخل مصر ولأيام على أراضي سويسرا بسب مرضها المفاجئ الذي لم يعلن أحد من أفراد الأسرة عن تفاصيله.

وحرصت عبد العزيز على مشاركة جمهورها ومتابعيها الذيين عاشو معها المعناة من البداية، بصورة من غرفتها في المستشفي بسويسرا، والتي شهدت رحلة علاجها الأخيرة قبل عودتها إلى القاهرة من ساعات، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام" صورة تظهر باب الغرفة رقم 418، مصحوبة برمز يد للوداع، كما نشرت لقطات من شرفة الغرفة لتودع بها المكان.

ياسمين عبد العزيز تشكر أطبائها المعالجين بسويسرا في أول ظهور لها منذ مرضها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد إعلانها تعافيها بشكل كامل من المرض الذي أصابها لعدة أشهر وأدى إلى اختفائها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، اذ نشرت عبد العزيز صورة لها برفقة أطبائها المعالجين بسويسرا، موجه الشكر لهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي شفانا و عفانا”.

أحمد العوضي يحتفل بعودة ياسمين عبد العزيز لمصر

لم يتوقف أحمد العوضي عن التعبير عن سعادتها بعودة ياسمين عبد العزيز لحياتها الطبيعية من خلال جوالتهما معا بشوارع سويسرا، لكنه بمجرد عودتها لمصر بدأ ينشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة احتفالا بعودة زوجته إليه، بل يمثل عودة روحه إليه كما صرح من قبل.