وزير الخارجية الجزائرى : بحثت مع سامح شكرى أهم القضايا بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم، أهم القضايا والتحديات المطروحة على مستويى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى فى إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.





أوضح ذلك وزير الخارجية الجزائرى فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وقال إن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة التى تربط بين البلدين، فى إطار "الالتزام المشترك بالارتقاء بهذه العلاقات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين". كان وزير الخارجية الجزائرى قد أعلن عن عدة لقاءات أجراها مع نظرائه على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شكلت هذه اللقاءات، بحسب تعبيره، فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الأممية، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة.

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