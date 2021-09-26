بيت الزكاة يبدأ توزيع 100 ألف شنطة مدرسية بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - بدأت، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة التى أطلقها بيت الزكاة والصدقات المصرى، لتوزيع 100 الف شنطة مدرسية بمستلزماتها على التلاميذ الأيتام وذوى الهمم بالتعليم الابتدائى والإعدادى العام والأزهرى، وذلك فى المرحلة الأولى من المبادرة والتى تشمل 5 محافظات هى: (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - البحر الأحمر).





وقام أعضاء بيت الزكاة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وتوزيع الشنط المدرسية ومستلزماتها على الطلاب الأيتام وذوى الهمم بمحافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر، ومن المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى من المبادرة اليوم الأحد، بمحافظتى قنا وسوهاج. ومن المقرر أن تشمل الحملة التلاميذ الأيتام وذوى الهمم فى كل محافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتحديد المستفيدين فى كل المحافظات. وتأتى هذه المبادرة؛ انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر على دعم الفئات غير القادرة والأكثر احتياجا، والتى تأتى ضمن برنامج "التعليم" للرعاية التعليمية لغير القادرين، وذلك ضمن المبادرات والجهود التى يقوم بها بيت الزكاة والصدقات المصرى فى دعم التعليم باعتباره أحد المحاور الهامة التى يتم العمل على تنفيذ مشروعاته بها.

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