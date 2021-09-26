صور.. إصابة 5 فى تصادم 4 سيارات ملاكى ونقل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة مرغم بالطريق الصحراوى، ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام 4 سيارات ملاكى بسيارة لنقل القمامة تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

ومن جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حى العامرية أول، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون وقوع أى وفيات، مؤكدا أنه تم إعادة فتح الطريق أمام السيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.