صور.. إصابة 5 فى تصادم 4 سيارات ملاكى ونقل بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة مرغم بالطريق الصحراوى، ووجود مصابين.
انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام 4 سيارات ملاكى بسيارة لنقل القمامة تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.
ومن جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حى العامرية أول، إن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص دون وقوع أى وفيات، مؤكدا أنه تم إعادة فتح الطريق أمام السيارات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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