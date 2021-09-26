الأزهر للفتوى: التدخل غير المحسوب للأهل فى الحياة الزوجية يفسدها

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أميرة محمد، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الخلافات الزوجية هى أمر وارد فى كل بيت وأسرة، وأن الأسرة التى تضم زوجان يعرفان كيف يختلفان، دون أن يخسر أحدهما ود ومحبة الطرف الآخر، أو ينتقص من رصيد احترامه له، هى الأسرة السعيدة التى تتمكن من الاستمرار فى الحياة الزوجية.





وأوضحت الدكتورة أميرة محمد، أن تدخل أهل الزوجين فى حياة أبنائهم الزوجية قد يأتى للإصلاح لأجل استمرار الحياة الزوجية، أو لإنهائها بسلام إذا قرر الزوجان الانفصال، محذرة من التدخل الضار المؤدى إلى تشويش العلاقات الزوجية، حيث إن هذا التدخل قد يشكل ضغطا اجتماعيا على الأسرة الناشئة فى كثير من الأحيان.

ودعت عضو "الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية" إلى ضرورة تضافر جهود الأهل والزوجين، للحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، كالاتفاق بين الطرفين على وضع حدود لتدخل الأهل فى حياتهما الزوجية، وضرورة احترام كلا الزوجين للآخر فى حضوره أو غيابه، مع عدم السماح لأحد بالحديث عن شريكه بشكل جارح أو غير لائق، مع إظهار المودة من قبل الزوجين للأهل، واستشارتهم فى الأمور العامة تقديرا لخبرتهم.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "إدارة الخلافات الزوجية"، ألقتها الدكتورة أميرة محمد، ضمن برنامج "إعداد المقبلات على الزواج"، الذى أقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر 2021، بمشاركة مايقرب من مائتى فتاة من 17 محافظة من محافظات الجمهورية.