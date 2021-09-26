اليوم..الحكم في دعوى إدارة النادي الأهلي بإتهام مرتضي منصور بالسب

/651947/اليومالحكم-في--دعوى-إدارة-النادي-الأهلي-بإتهام-مرتضي-منصور-بالسب

تصدرمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في نظر الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم في دعوى إدارة النادي الأهلي بإتهام مرتضي منصور بالسب

موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 2021، أن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

حجز طعن مرتضى منصور

وكانت حجزت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بمجلس الدولة،طعن مرتضى منصور، الذى يطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للحكم في جلسة 15 أغسطس المقبل.

وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.