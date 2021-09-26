/651952/في ظروف-غامضة-العثور-على-جثة-ربه-منزل-في-عين-شمس

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربه منزل مشنوقة في ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات مقتل زوجة شنقا بشقتها في عين شمس

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر المشلاوي إخطارا يفيد بالعثور على ربه منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبالانتقال والفحص رجال الأمن لمكان الحادث أتضح العثور على جثة ربه منزل، تدعي «هناء ع. م» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص أتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما أتضح وجود إصابات حول الرقبة، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات عائلية، وبعد تقنين كافة الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الزوج.

أسرة الضحية تتهم الزوج بقتلها

وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الجريمةوملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها.

وفي سياق أخر شهدت قرية المزراقة بمركز فاقوس محافظة الشرقية، حادث مأساوي، حيث تسببت السرعة الجنونية لسيارة زفاف عروسين في تحول الاحتفال بالزفاف إلى كارثة حقيقية، وذلك بعدما أصيب 3 أشخاص «طفل وبنتين وطفل» بإصابات بالغة، تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

احتفال بالزفاف يتحول لكارثة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، تداول مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، الموجودة في موقع الحادث بقرية المزارقة بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

والذي يتضمن لحظة دهس سيارة زفاف عروسين لعدة أشخاص بينهم أطفال، وذلك خلال وقوفهم بجوار أحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وهو ما أسفر إلى إصابة 3 أشخاص « طفل وبنتين وطفل» بإصابات بالغة وكسور متعددة بالجسم، على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، و تم نقل المصابين الثلاث للمستشفى العام.

وقد تسبب الحادث البشع في بتر قدم إحدى الفتيات المصابات وهي في غيبوبة حتى الآن، فيما أصُيبت الثانية بكسور وخعت لعملية جراحية عاجلة، فيما يخضع الطفل للرعاية الطبية اللازمة في مستشفى فاقوس العام.