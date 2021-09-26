/651956/القبض-على-تشكيل-عصابي-بحوزتهم-71-قطعة-حشيش-في-سوهاج

نجح رجال مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في أعمال تجارة المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط 235 تذكرة شابو و71 قطعة حشيش و3 لمبه للتعاطي وسلاح أبيض وعدد من أدوات التعاطي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابيا تخصص في أعمال تجارة المواد المخدرة في سوهاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المنشأة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور وبعرض المعلومات اللازمة على اللواء محمد زين قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية ورجال وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وضبط أفراد التشكيل متلبسين بالحرز والحيازة.

النيابة العامة

بعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة وإستئذان النيابة العامة تم عمل عدة أكمنه ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن القبض على «محمد ر م »وشهرته «الدحلب» عامل والسابق اتهامه فـي عدد « 13 »قضية مخدرات و سرقة و سلاح و سرقة باب محول كهرباء و سلاح أبيض أخرهم قضية « مخدرات » «كريم ر م س»وشهرته «كرم» عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فـي قضيتى « تبديد» «وأحمد م م ع» عامل «ورجب م ش ه» عامل يقيمون بندر المنشاة «ومحمد ر ش ا» عامل ويقيم الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

235 تذكرة شابو و71 قطعة حشيش

وبعد استصدار اذن النيابة قامت مأمورية من رجال وحدة مباحث المركز أسفرت في ضبط المذكورين وبحوزتهم«235 » تذكرة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 250 جرام «71» قطعة مختلفة الاحجام لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 120 جرام «3» لمبة زجاجيه لتعاطي مخدر الشابو و«3» خرطوم يستخدم كآداه لتعاطى مخدر الشابو و«3» قداحات «2» سلاح أبيض عبارة عن «مطواة » ميزان حساس رقمى مبلغ 6505 جنيهاً «3» هواتف محمولة.

وبمواجه المتهمين أمام رجال المباحث اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لوزن المواد المخدرة والأسلحة البيضاء لتقطيع وتجزئه المواد المخدرة والهواتف المحموله للإتصال بعملائهم تم التحفـظ على المتهـمين والمضبوطات.