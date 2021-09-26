/651958/تعرف-علي-موعد-مباراة-أرسنال-وتوتنهام-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم نادي توتنهام ضيفاً ثقيلاً علي نظيرى نادي أرسنال الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ملعب الإمارات المباراة المرتقبة، والتي تقام في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل نادي أرسنال المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من 5 مباريات بعد فوزين و3 هزائم، فيما يحتل توتنهام المركز السابع بـ9 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيل الآتى:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تاكيهرو تومياسو - بين وايت - جابريل مجاليس - كيران تيرنى.

خط الوسط: بارتي - تشاكا - ساكا - أوديجارد - روى.

خط الهجوم: أوباميانج.

علي الجانب الأخر فمن المتوقع أن يبدأ نادي توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:لوريس.

خط الدفاع:تانغانغا، داير، روميرو، ريغيلون.

وفي خط الوسط:سكيب, هويبيرغ.

خط الهجوم: ألي؛ لوكاس، سون، كين.

محمد النني

وكان محمد النني قد تعرض للإصابة بتمزق عضلي،مما ادي لغيابة لأكثر من ثلاثة أسابيع عن خوض المباريات مع الفريق.

ونشر النني، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورًا له من مران آرسنال، وعلق عليها قائلًا: "سعيد للغاية بالعودة إلى التدرب مع الفريق والشعور بالقوة".

وأختتم: "سنستمر في العمل الجاد كل يوم".

وشارك النني هذا الموسم في مباراتين فقط مع الجانرز، قبل أن يتعرض للإصابة.

الجدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط فقط بعد 5 جولات، حيث فاز مرتين وخسر 3 مباريات.

ويستعد آرسنال حاليا لمواجهة غريمه وضيفه توتنهام، على ملعب الإمارات، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

من ناحية أخرى، خطف أرسنال فوزا مستحقاً من أنياب مضيفه فريق بيرنلي، بهدف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022.

وحقق أرسنال فوزه الثاني فى المسابقة المحلية على التوالي، بعد 3 هزائم متتالية ، حيث تغلب فى الجولة الماضية على نورويتش سيتي بهدف الجابوني بييرإيمريك أوباميانج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.