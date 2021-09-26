/651963/آن-الأوان البرلمان-البلوجرز-بيكسبوا-كتير-ولازم-يدفعوا-ضرائب

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب حول قرار مصلحة الضرائب بتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز انها ليست بدعة أن تطلب مصلحة الضرائب من البلوجرز واليوتيوبرز فتح ملفات ضريبية لتحصيل حق الدولة على نشاطهم بل سبقتنا اليها أغلب دول العالم وليس سرا أن موقع اليوتيوب ذاته يحجب ٢٤٪؜ من الأرباح كضريبة تذهب لبلد المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية وليس غريبا ان تحصل الدولة ضرائبها من عمل علي الأثير فهم يتربحون المبالغ الطائلة من هذا لذا فهي خطوة تأخرت لكنها ضرورة وحق على كل من يمارس عملا ربحيا أن يقدم ضريبة للدولة كل في تخصصه.

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وأضافت النائب ميرفت عبد العظيم أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا،وأتمنى ان تكون تلك الخطوة الأولي لحصر ومتابعة ذلك النشاط وفرز ما يضر ويعبث بقيم المجتمع كتجارة ممنوعة ومخالفة لضوابط المجتمع مثل أي عمل تجاري يقع تحت طائلة القانون.

الدولة يجب أن تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز

وأشارت عبد العظيم الي أنه آن الأوان للدولة المصرية أن تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز فى ظل تهربهم من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية وتحقيقهم لأرباح طائلة، وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المصلحة على هؤلاء نسب متفاوته من إجمالي الإيرادات التي يحصلوا عليها سنويا، ويجب عليهم توريد الأموال للمصلحة، بداية من الأشخاص الذين يتربحون 250 ألف جنيه سنويًا فيما أعلي، «الفترة الأخيرة نشطت جدا التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز والبلوجرز، والمطلوب إنهم يسجلوا نفسهم بشكل تطوعي».