نبيلة مكرم: التعاون مع هولندا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية أنكى بروكرز كنول إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين فى عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة، لنظيرتها الهولندية، اليوم الأحد، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك فى مستهل زيارتها الرسمية التى تجريها حاليا إلى مصر.

وذكر بيان لوزارة الهجرة أنه من المقرر أن تلتقى وزيرة الهجرة نظيرتها الهولندية، غدا الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث أنها أول زيارة لمسئول هولندى رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مجال الهجرة من شأنه أن يساهم فى دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكى بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندى، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندى الحالى.