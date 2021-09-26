التموين: ميكنة 22 صومعة قمح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام شركة (IBM) بالتعاون مع (ACME SAICO) بميكنة 22 صومعة قمح فى عدة محافظات باستخدام برمجيات (IBM) للميكنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى بنهاية العام الحالى، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الاستراتيجى للدولة.





وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين قامت بالتعاون مع شركة (IBM) و(ACME SAICO) بإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعى لتكنولوجيا السحابية الهجينة من (IBM) باستخدام

(IBM Cloud Pak for Business Automation) و(IBM Cloud Pak for Integration) لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع فى إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمى.

وأضافت أنه من خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظيا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين؛ للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ستتمكن من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلى فى الصوامع، وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة، لتحقيق معاييرالجودة، ما يسهم فى تقليل الهدر بشكل كبير، وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى بالإضافة إلى المطاحن.

من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى: "نحن ملتزمون بتطوير وميكنة كافة الصوامع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، ما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح".

وأضاف أن المنصة الآلية المدعومة بتقنيات (IBM) تحقق الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتى هذا المشروع فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى لرفع مستوى أداء الخدمات فى كافة المجالات.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين شريف باسيلى أنه بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، تم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسى للشركة القابضة للصوامع، وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها فى 22 صومعة ونقطة تخزينية كمرحلة أولى.

وفى نفس السياق، قال المدير العام لشركة (IBM) مصر المهندس وائل عبدوش: "نفخر بكوننا شركاء فى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجى والداعم لمسار التحول الرقمى من خلال إتاحة تكنولوجيا (IBM) ونظم الحوسبة الهجينة، تماشيا مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لشركة (SAICO ACME) الدكتور خالد دربالة: بعد شهور من دراسة آليات تداول القمح بالصوامع، تمكنا من إنشاء منظومة رقمية فعالة ومرنة، تحقق المزيد من الحوكمة، دون أن تؤثر سلبا على آليات العمل.



يذكر أنه فى بداية هذا العام، تم اختبار النموذج التجريبى لأول صومعة قمح مميكنة فى بنها بمحافظة القليوبية، وبعد نجاح النموذج، قررت الوزارة تطوير وميكنة 22 صومعة قبل نهاية العام الحالى، وستتم مراقبة جميع الصوامع بمقر الوزارة وهيئة السلع التموينية من خلال برمجيات (IBM) (Cognos Analytics with Watson) المتصلة بالمنصة الرقمية.

وبناء على استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تدرس الوزارة خطة ميكنة 400 نقطة تخزينية لإضافتها للمنظومة الرقمية لتتبع سلاسل توريد القمح بالبلاد.