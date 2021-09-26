الثلاثاء.. انطلاق اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بدء اختبار القدرات للطلاب الرغبين فى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.





وتابع الشربينى أن الاختبارات ستعقد فى مراكز الاختبارات الإلكترونية بـ 3 مناطق أساسية يستطيع الطالب أن يتوجه إلى أى منها تكون الأقرب إلى محل سكنه، وفقا للمناطق والأماكن التالية: القاهرة (مقر الجامعة بمدين نصر) مركز الاختبارات المجمع – أو مركز اختبارات المعامل المركزية، وفى دمياط، بمركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين، وفى أسيوط بمقر الجامعة، فى مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

ويستطيع الطلاب التوجه إلى أى من الأماكن قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، علما بأن مدة الاختبار ساعة واحدة، والدخول بالرقم القومى.

جدير بالذكر أن الجامعة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لاختبار القدرات فى كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال)، وكلية اللغات والترجمة، وكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة، وكليات التربية (تخصص عام (علمى / أدبى) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمى / أدبى) – رياض الأطفال – التعليم الأساسى "الحلقة الأولى" (علمى / أدبى)، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.