صور- الرى: مشروعات حماية السواحل لمواجهة آثار التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الهدف من تنفيذ مشروعات حماية السواحل المصرية هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فقدت بفعل النحر.





وأضاف عبدالعاطى - فى بيان اليوم الأحد - أن المشروعات تسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأشار إلى أن هيئة حماية الشواطئ نفذت مشروعات عديدة للحماية بمدينة الإسكندرية؛ لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه، وبمدينة رأس البر، وبمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال.

وأضاف أنه تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلومترا بالأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل بخمس محافظات هى (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة) وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال المشروع عام 2024، وقد تم حتى الآن إنجاز حوالى 70% من أعمال المشروع.

وأشار عبدالعاطى إلى أن شاطئ "الأبيض" يعد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة، ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى 16 كيلومترا، ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، وقامت محافظة مطروح حديثا بإنشاء طريق كورنيش قريب من البحر أمام القرى السياحية، كما ازدادت الاستثمارات السياحية بالمنطقة، ونظرا لتراجع خط الشاطئ فى هذه المنطقة فإن الأمر استلزم قيام الهيئة بالتدخل لحماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

وأوضح أن هيئة حماية الشواطئ أعدت دراسة لتحديد أسباب المشكلة وأبعادها ووضع مقترح لحماية المنطقة على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن خمسة رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج على شكل حرف (T) بأطوال من 50 إلى 70 مترا تقريبا بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريبا، والمرحلة الثانية عبارة عن استكمال أعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأسا حاجزا شرق الحواجز الحالية، وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالى 4 كيلومترات، ومن المقرر أن تنتهى هذه المرحلة فى مايو 2024.

ولفت وزير الرى إلى مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحى القريب والموازى لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالى مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتم إسناد المرحلة الثانية فى شهر مايو الماضى ولمدة ستة أشهر.