شعراوى يوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات بمزيد من الإجراءات الاحترازية، وتطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض.





كما وجه شعراوى - فى بيان اليوم الأحد - بضرورة متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح فيروس كورونا، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد وكافة الاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشدد شعراوى، على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، كما وجه بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وأشار إلى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25 %، موجها بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأوضح شعراوى أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديدة بصورة يومية.. مشددا على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.