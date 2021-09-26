وزيرة البيئة تعلن :

الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا ومصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

د ياسمين فؤاد : الانتهاء من التشغيل التجريبى لاختبار كفاءة العمل ومتابعة سير المنظومة

فى إطار جهود وزارة البيئة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من الإعمال الإنشائية للمحطة الإنتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت محافظة قنا لتجميع ونقل المخلفات الصلبة وكذا الإنتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والإنتهاء من التشغيل التجريبى لهما بالتعاون مع المحافظة وذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج وإستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).

واوضحت وزيرة البيئة ان المحطة الإنتقالية الوسيطة بأبو تشت تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائي والآمن منها حيث تقع علي مساحة ٤ آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب ٢٠٠ طن مخلفات يوميا وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة الي مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادي .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ اهداف البرنامج الوطنى فى تطبيق الإتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بِشأن الإغلاق التدريجى للمقالب العشوائية ورفع كافة المخلفات المتراكمة بها على مدار عقود وتحويلها الى محطات إنتقالية وسيطة.

واضافت د. ياسمين فؤاد انه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خراسانية (مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

ويأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.