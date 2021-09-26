أكد الفريق "عبد المنعم التراس"، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة في تطبيق منظومة الري الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها إلي جانب العمل علي ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة بالريف وصعيد مصر، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.
جاء هذا في إطار اتفاق التعاون بين مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للعربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد ووزارة الزراعة متمثلة في معهد المحاصيل السكرية، للبدء في تنفيذ 23 فدانا، في صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الري الذكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية للتصنيع تعلن بدء إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.