/651960/بسبب-لعب-العيال-بالأسماء--إصابة-7-أشخاص-في-مشاجرة-في-سوهاج

إصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم، نتيجة نشوب مشاجرة بين طرفين، للخلافات القائمة فيما بينهم على لعب الأطفال، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص في مشاجرة طاحنة بطهطا بسبب لعب الأطفال

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة المركز.

أسماء المصابين:-

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أنها بين كل من :«أبو زيد.س. ع. ا» 53 عامًا ، عامل «أحمد. ج. ا»، 38 عامًا، عامل، طرف أول، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وطرف ثانٍ كل من: «أبوالسعود. ي. ا»، 38 عامًا، عامل، و«هاني. ا. ع. س» 38 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم»، «وعوض. ا. ع. س» 32 عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

و«عثمان. ا. ع س» 27 عامًا، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و«بهاء. ا.ع. س»، 25 عامًا، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وعلى الفور تم القبض على طرفي المشاجرة، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب لعب الأطفال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.