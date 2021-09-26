/651961/مصرع-شخص-خلال-مشاجرة-بين-عائلتين-وضبط-طرفي-المشاجرة-بالحوامدية

نشبت مشاجرة بين عددا من الأشخاص من عائلتين بمنطقة الحوامدية في الجيزة، اليوم الأحد، بسبب مشاكل قديمة بينهم، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الحوامدية

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أنها نشبت بين أفراد من عائلتين وتبادلوا الاعتداء، بسبب خلافات بينهم.

مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته خلال التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربه منزل مشنوقة في ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر المشلاوي إخطارا يفيد بالعثور على ربه منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبالانتقال والفحص رجال الأمن لمكان الحادث أتضح العثور على جثة ربه منزل، تدعي «هناء ع. م» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص أتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما أتضح وجود إصابات حول الرقبة، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات عائلية، وبعد تقنين كافة الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الزوج.