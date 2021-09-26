/651964/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-مع-مانشستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيرة مانشستر سيتي ضمن مبارايات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ملعب أنفيلد محقل نادي ليفربول , المباراة والتي تقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان نادي ليفربول تعادل مساء أمس السبت أمام نظيرة برينتفورد بنتيجة 3-3 في لقاء الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً صعباً علي نادي تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ ورفع رصيدة إلي 13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS HD .

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ليفربول

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق.. ودائما يسجل الأهداف المميزةأسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق.. ودائما يسجل الأهداف المميزة

أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.

ووصل النجم المصري محمد صلاح للهدف رقم 5 هذا الموسم، ويتصدر قائمة الهدافين بجانب ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق.. ودائما يسجل الأهداف المميزة

أكد روبي فاولر، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يعتبر من أهم اللاعبين المتواجدين داخل الفريق.

وأضاف روبي فاولر خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بين سبور" محمد صلاح مهاجم فتاك ويسجل الأهداف بصفة مستمرة، وأتمنى له النجاح دائما".

وتابع" في بعض الأحيان يشعر بالضيف داخل أرض الملعب، والأسباب من الممكن أن تكون معروفة وخاصة بأمور التجديد للاعب خلال الفترة القادمة".

وزاد" سعيد بالأحاديث التي خرجت بفتح تجديد تعاقد الفريق مع محمد صلاح، لأنه من أهم وأكبر الأشياء التي سوف تحدث مع الفريق خلال الفترة القادمة".

واختتم" ليفربول فريق كبير ومحمد صلاح من النجوم الكبار حالياً في الملاعب الأوروبية، وأسعد دائما بمشاهدتة مع ليفربول".