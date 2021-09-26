/651965/التموين-فريقا-الوزارة-للكرة-الشاطئية-والخماسية يخوضا-أولى-مبارياتهما-اليوم-في-بطولة-الجمهورية-للشركات

يخوض فريقا كره القدم الشاطئية وفريق الكرة الخماسيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية أولى مبارياتهما اليوم في بطولة الجمهورية 54 للشركات، والتي يتنافس فيها 31 فريق من عدد كبير من الشركات بمصر.

دوت الخليج التموين: أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية ستجري اليوم وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالوزارة أن أولى مباريات فريق الوزارة للكرة الشاطئية فوق سن 35 ستجرى اليوم مع فريق النحاس المصرية في تمام الساعة 12 ضمن المجموعة الأولى لتلك اللعبة. التموين: أولى مباريات الكرة الخماسية ستكون مع فريق هيئة قناة السويس وأشار إلى ان اولى مباريات فريق الكرة الخماسية للوزارة ستكون أيضا غدا مع فريق هيئة قناة السويس ويوم الاثنين القادم مع فريق نادي الصيد. وأضاف أن فريقا الوزارة يتلقيا اهتمام بالغ من السيد الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا تشديد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية على تذليل العقبات أمام الفريقين. اقرأ أيضًا: حزب الشعب الجمهوري يشيد بإنتشار معرض أهلا مدارس بكافة المحافظات وأكد سامي مختار - رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية في الوزارة إلى ان فريقا الوزارة قد حصدا العديد من البطولات العام الماضي في الكرة الشاطئية وكره القدم الخماسية مشيرا الى ان تشكيل الفريق هذا العام يشمل دسوقي احمد - سكرتير عام اللجنة وحسام عبد المتعال و كابتن عادل أبو العلا - مدرب حراس المرمى و كابتن احمد مطراوي - المدرب العام.

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