حمو بيكا مهاجما محمد رمضان: «مشاهداته مزيفة..وبحقق أرقام أعلى منه على اليوتيوب»

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هاجم مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا زميله في الوسط الفني الفنان محمد رمضان مشيرا إلى أن الأخير استغل جمهور في التمثيل ليصل لتلك المشاهدات العريمة لأغنياته على اليوتيوب، وذلك أثناء حلوله ضيفا ببرنامج «الترابيزة»، المذاع على فضائية « الشمس»، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر.

دوت الخليج يرصد تصريحات حمو بيكا بشأن محمد رمضان

حمو بيكا يتهم محمد رمضان باستغلال الجمهور للوصول للشهرة

وقال حمو بيكا في الجزء الثاني من حلقته في برنامج «الترابيزة»، إن محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه في الغناء: "محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه".

وتابع بيكا مهاجمته لرمضان: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء”، وأضاف متحديا أنه اذ وجد منافسه بينه وبين رمضان من المؤكد أن سيكتسحه بإمتياز اذ قال: “لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.

بيكا يصف مشاهدات محمد رمضان على اليوتيوب بالمزيفة

وقال بيكا إن محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون "تريند" على YouTube مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة، وتابع واصفا نفسه: “أنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس".

حمو بيكا يهاجم زميله حسن شاكوش

هذ وشن حمو بيكا في نفس البرنامج هجومًا واسعًا على زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عدم سؤاله وتكبره عليه، مفجرًا بعض الأسرار عن الأخير، اذ قال: "حسن شاكوش مش إنسان يتعاتب أنه مبيسألش عليا، على الرغم أننا عملنا 5 أغاني ومتعلقين ومش عايزين ينزلوا".

وتابع بيكا: "مش عاوز ينزل الأغاني اللي مستجلة، وهو ملوش حرية الرأي أنه ينزلها من غير مطلب من ساسو، معقبًا: " ربنا يكرمه ويفضل رقم واحد بس المهرجانات دي مفهاش رقم واحد".

أضاف "النجاح أنك تحبب الناس فيك، وأنا شايف أن الناس مش بتحبه، وهو بيحب يخش شخصية مش بتاعته وعايز يبقى محمد رمضان، باستايل لبسه وأغانيه، كل الناس على اليوتيوب بتاخد شخصية محمد رمضان ، لكن أنا أسمي حمو بيكا مش بقلد حد”.