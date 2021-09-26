إجازات شهر أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

إجازات شهر أكتوبر 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين، العاملين فى الجهاز الإداري للدولة للتعرف على الإجازات التى ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، والذى يحفل بالعديد من الإجازات التى تتزامن مع أيام انتصار حرب 73 المجيدة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى أيام الإجازات خلال شهر أكتوبر وإليكم التفاصيل:-

إجازات شهر أكتوبر 2021

إجازات شهر أكتوبر، ستجدها هى الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث يسعى الكثير من المواطنين لقضاء وقت ممتع خلال تلك الإجازات التى من المقرر أن تحددها الحكومة قريبًا.

ونرصد لمتابعينا فى التقرير التالى مجموع إجازات شهر أكتوبر، الذى حفل بالعديد من المناسبات التى ينتظرها الكثير من المصريين، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية:-

عدد أيام الإجازات خلال شهر أكتوبر

يجدرالعلم أنه وفقًا لما أتاحه قانون الخدمة المدنية فإن العاملين فى الدولة سيتقاضون أجرهم بالكامل عن يوم السادس من أكتوبر.

ووفقًا لما تتبعه الحكومة من ترحيل للأيام، فإن من المقرر أن يكون يوم السابع من أكتوبر، هو يوم العطلة الرسمية بدلًا من 6 أكتوبر، أى يوم الخميس المقبل.

وخلال المناسبات الوطنية والدينية السابقة التى مرت على الدولة المصرية، اتبعت أيضًا نفس تلك الاجراءات التى من شأنها ترحيل الأيام لتكون نهاية الأسبوع، وذلك حرصًا على أن تكون الأيام بنهاية الأسبوع.

7 أيام إجازة خلال شهر أكتوبر

ويأتي هذا التوقع بشأن نية الحكومة لترحيل الأيام، وهو النهج الذى تتبعه بشكل منتظم.

ومن المنتظر أيضًا أن تقوم الحكومة باتخاذ نفس الاجراء بالنسبة لإجازة المولد النبوي على أن يكون يوم الخميس التالي، والموافق لـ 21 أكتوبر.

وبالجمع لعدد أيام الإجازات التى سيحصل عليها المواطنين فإن العاملين فى القطاع العام والخاص سيحظون وبالإضافة لتلك المناسبات التى سيحصلون عليها خلال هذا الشهر، باعتباره حافلًا بالإنجازات ولذا ستكون عدد أيام الإجازات 7.

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وخلال المناسبات الماضية، أعتدنا على تقديم الإجازات الممقررة من قبل الحكومة من خلال منشور يصدر للعلم بيوم الإجازة وإلى أي يوم قد جرى ترحيله.