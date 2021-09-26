«نعمة كبيرة إني زوجته وحبيبته»..رسالة رومانسية جديدة من أصالة لفائق حسن

/651971/نعمة-كبيرة-إني-زوجته-وحبيبتهرسالة-رومانسية-جديدة-من-أصالة-لفائق-حسن

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة رومانسية جديدة لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، مشيرة إلى أن دخوله بحياتها مثل لها نعمة كبيرة من الرب لها.

دوت الخليج يرصد رسالة أصالة لفائق حسن

أصالة تتغزل بزوجها فائق حسن

نشرت أصالة صورة لزوجها مع ماجد المهندس من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات "اليوم الوطني السعودي" وكتبت عليها معلقة "نعمة كبيرة وهدية من رب العالمين غالية بحمد الله عليها كل لحظة"

وتابعت أصالة "أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته و صديقته وحبيبته".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

الجدير بالذكر أنه، تعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر.

وبعدها أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

ول تعليق من طليقة فائق حسن بعد زواجه من أصالة

علقت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن لأول مرة على الأنباء التي أثارتها السوشيال ميديا حول حزنها وغيرتها من زواج طليقها من المطربة السورية أصالة، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله شائعات، موجه التهاني لأبو أولدها، اذ نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قالت من خلاله: “ أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم أن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط”.

وتابعت طليقة فائق حسن موجه التهاني لطليقها وزوجته الجديدة: “وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة الف الف مبروك وأتمنى لكم الخير، بالنسبة لموضوع الطلاق احنا مطلقين من فترة مش قصيرة شكرًا”.