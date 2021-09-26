/651974/دياب-داعما-قرار-الفلاشة-اللي-مبيعرفش-يغني-يشوف-له-شغلانة-تانية

أوضح المطرب المصري دياب عن رأيه في القرار التي أصدرته المهن الموسيقية مؤخرا، بدعم من الفنان هاني شاكر، وهو منع استخدام الفلاشة أثناء إحياء المطربين لحفلاتهم في أي مكان كما يجب الإستعانة بفرقة موسيقية متكاملة خلال الحفل.

دوت الخليج يرصد رأي دياب في قرار منع الغناء بالفلاشة

دياب يدعم قرار الغناء بالفلاشة

دعم دياب قرار منع الغناء بالفلاشة، فقال أثناء ضيافته ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائيات mbc مصر: “"طبعا قرار عظيم عشان حرام الموسيقيين قاعدين في البيت مبيشتغلوش. أنا دلوقت كمطرب على الأقل يبقى معايا 8 موسيقيين عشان الناس تاكل عيش”.

وتابع المطرب دياب: “خلوا الموسيقين تشتغل وتاكل عيش، وقرار منع الغناء بفلاشة، هيخلي اللي بيعرف يغني، ومن ليس لديه موهبة الغناء، يشوف له شغلانة آخرى شريفة، لأن الفلاشة هتخلي أي حد يغني، ممكن المج يغني”.

دياب يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي

وطرح الفنان المصري دياب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يا ساتر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المتوقع أن أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور الذي يتعاون معه للمرة الأولى.

وتقول كلمات أغنية «يا ساتر»: "بتغلي نفسك تختفي و تظهر براحتك.. تنطفي الشمس ف غيابك.. جنابك هتحن امتى بتغلي نفسك علينا.. واحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا.. عانينا من بعدك إنت ياعم ده انت عمنا.. و تخصنا و تهمنا ما تخلي بالك مننا.. نحن هنا يا عم ده انت عمهم و انت اللي حارق دمهم.. عزالك اللي نفسهم ف بعدنا وتعالي وتعالي و تعالي وتعالي.. في حته الفاضيه وتعالي و تعالي و تعالي وتعالي.. نديهم القاضيه ده انا حالتي ف بعدك حالة بتعلي الريتم عشان نجم وليك شنه و رنه.. وليك إسم احنا بقينا حبايب بالإسم ولا بتسأل فينا بتقل قيمتنا عشان ناس مالهاش أصلا لزمه.. عامل أزمه كبيرة مصغرنا عبرنا وروقها علينا".