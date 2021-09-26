التعليم العالى: 152 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 152 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأضاف أنه على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأنه سيغلق مساء غد الاثنين إيذانا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.