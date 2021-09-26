صور.. بدء إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى معدلات تنفيذ منظومة الرى الحديث، وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة.





وأضاف أن العربية للتصنيع لديها من الخبرات البشرية والتقنية والتكنولوجيا المتقدمة، للمشاركة فى تطبيق منظومة الرى الحديث، لرفع كفاءة استخدام موارد الدولة المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الزراعة بالريف وصعيد مصر، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان. جاء هذا فى إطار اتفاق التعاون بين مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للعربية للتصنيع، وهيئة تنمية الصعيد، ووزارة الزراعة متمثلة فى معهد المحاصيل السكرية، للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، على مساحة 23 فدانا، فى صوب زراعية مخصصة لهذا الغرض باستخدام أحدث أساليب وتقنيات الرى الذكى.

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