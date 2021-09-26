صور.. البيئة: انتهاء أعمال مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من الإعمال الإنشائية للمحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت، بمحافظة قنا، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة، وكذا من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادى، بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه، ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، والانتهاء من التشغيل التجريبى لهما، بالتعاون مع المحافظة.





جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج واستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ).

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطة الانتقالية الوسيطة بأبو تشت تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة ثم التخلص النهائى والآمن منها حيث تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادى.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ أهداف البرنامج الوطنى فى تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بشأن الإغلاق التدريجى للمقالب العشوائية ورفع كافة المخلفات المتراكمة بها على مدار عقود وتحويلها الى محطات انتقالية وسيطة.

وأضافت ياسمين فؤاد، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطة بالتعاون مع المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى توقيتات زمنية محددة، ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خراسانية (مبانى إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات) وذلك من خلال لجنة مشكلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى بالوزارة مع مراعاة زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

كما يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بكافة محافظات الجمهورية وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة.

وتعد محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 224 مليون جنيه، ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحى ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.