هالة زايد: تقديم الخدمات الطبية والتوعية لنصف مليون مواطن بالمدن الساحلية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ584 ألفا و254 مواطنًا بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح، خلال فصل الصيف في الفترة من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن خطة التأمين الطبي التي تم تطبيقها بعدد من المحافظات السياحة، تزامنًا مع زيادة تردد المصطافين على المدن الساحلية خلال هذه الفترة، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للعاملين بقطاع الطب الوقائي، وقطاع الطب العلاجي، وهيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للمعامل، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، ومسئولي مبادرات الصحة العامة، وفريق التواصل المجتمعي بالوزارة، وكذلك العاملين بمديرية الشئون الصحية بمطروح، لجهودهم المبذولة في تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظة مطروح خلال فصل الصيف وتوفير الخدمات الطبية للمترديين على المدن الساحلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا لحوالي 375 ألف من المترددين على القرى السياحية، والأسواق العامة، والمحال التجارية، والفنادق السياحية، وأماكن التجمعات، والطرق الرئيسية بمدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.

ولفت "مجاهد" إلى تقديم الخدمات الطبية لـ75 ألف مواطنًا ضمن مبادرات الصحة العامة، من خلال 29 عيادة متنقلة تم توفيرها بالمدن الساحلية بمطروح، حيث شملت العيادات الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان، مضيفًا أنه تم تقديم حوالي 50 ألف خدمة إسعافية للمواطنين من خلال 25 سيارة إسعاف مجهزة تم توزيعها بالمدن الساحلية والطرق الرئيسية بمطروح.

وأشار "مجاهد" إلى تردد أكثر من 20 ألف مواطن على الـ44 "كشك طبي" التي تم توفيرها بالقرى السياحية وأماكن التجمعات لتقديم خدمات الإسعافات الأولية البسيطة للمواطنين، كما تم تلقي 2254 مواطنًا لقاح فيروس كورونا من خلال نقاط التطعيم التي تم توفيرها بمدينة الساحل الشمالي.

وذكر "مجاهد" أن مستشفى العلمين النموذجي قدم حوالي 62 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات، من ضمنها إجراء 371 عملية كبرى وذات مهارة عالية، للمواطنين والمصطافين المترددين على المدن الساحلية بمحافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى قيام الإدارة العامة للمراقبة على الأغذية بتكثيف حملات الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والمطاعم والمحلات بمحافظة مطروح خلال فصل الصيف، موضحًا أنه تم ضبط وإعدام 6 أطنان و860 كيلو من الأغذية المتنوعة والعصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف الدكتور علاء عيد، أنه تم المرور على 601 منشأة غذائية وسياحية بمحافظة مطروح، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى تحرير 676 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم سحب 584 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.