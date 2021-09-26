/651978/في-اليوم-العالمي-لمنع-الحمل-إليكي أبرز-الطرق-الفعالة-لوسائل-تجنبه-بنجاح

يقوم العالم بالاحتفال سنويا يوم 26 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي لمنع الحمل، ويأتي هذا الأمر من منطلق العمل على تنظيم الأسرة وانجاب عدد من الاطفال يكون في مقدرة الأبوينن رعايتهم وتوفير كافة الاهتمامات الصحية والاجتماعية والتعليمية لهم، دون اي تقصير.

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وتستخدم هذه الوسائل للأسر الغير مستعدة لانجاب طفل، فضلا عن تمكين المرأة من السيطرة على جسدها وممارسة حقها في ترتيب اولوياتها الحياتية واتخاذ القرار حول موعد وعدد مرات الانجاب أو عدمه.

ونرصد في التقرير التالي أهم وسائل منع الحمل المتاحة:

1- الوسائل العازلة كالأوقية الذكرية والأنثوية، وكذلك الحِجاب الحاجز، وغطاء عنق الرحم وإسفنجة منع الحمل.

2- الوسائل الهرمونية قصيرة المفعولو وتشمل الأمثلة حبوب تنظيم النسل وتعد هذه الطرق قصيرة المفعوللاستخدامها على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.

3- لوسائل الهرمونية طويلة المفعول كاللولب الرحمي النحاسي واللولب الرحمي الهرموني وغريسة منع الحمل ، وتعد هذه طرقا طويلة المفعول لاستمرارها لمدة تتراوح من ثلاث إلى 10 سنوات بعد الغرز.

4- التعقيم وهي وسيلة دائمة لمنع الحمل كربط البوق للنساء وقطع القناة المنوية للرجال.

5- الأساليب الطبيعية مثل تجنب فترة الخصوبة والتباعد الجنسي