«حادث مروع»..إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

/651972/حادث-مروعإصابة-5-أشخاص-في-تصادم-5-سيارات-على-الطريق-الصحراوي-بالإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اليوم الأحد، إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وسيارة لنقل القمامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، إشارة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أمام مجمع البترول بمنطقة مرغم بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور وتم الدفع بـ سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأتضح اصطدام 4 سيارات ملاكي بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية -وهي المسئولة عن رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، مما أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص دون أي وفيات، وجرى إعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نشبت مشاجرة بين عددا من الأشخاص من عائلتين بمنطقة الحوامدية في الجيزة، بسبب مشاكل قديمة بينهم، مما أسفر عن مصرع شخص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أنها نشبت بين أفراد من عائلتين وتبادلوا الاعتداء، بسبب خلافات بينهم.

مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته خلال التشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.