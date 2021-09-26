/651977/أسينسو-لقد-كان-من-دواعي-اعتزازي-أن-أرتدي-هذا-القميص-في-200-مباراة

يعيش النجم الاسباني اسينسو لاعب ريال مدريد، حالة من التألق الكبيرة مع بداية الموسم الحالي، واحرازه هترك في المباراة الاخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب اسيتسو عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”لقد كان من دواعي اعتزازي أن أرتدي هذا القميص في 200 مباراة بالفعل. دعنا نذهب للمزيد! الهدف القادم الثلاثاء.

كان قد نجح ريال مدريد في تحقيق فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف واحد أمام ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ونجح أسينسيو في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" وهو أول هاتريك في تاريخه وأول أهدافه في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بعد ست جولات، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

افتتح كريم بنزيمة الأهداف مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد استغلال خطأ دفاعي وسدد الكرة أرضية على يمين حارس المرمى.

سيطر ريال مدريد على الكرة بعد الهدف المبكر لكن دون خطورة على المرمى في أول 20 دقيقة

وفي الدقيقة 24 نجح أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني ليتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد في أول 24 دقيقة.

ولكن بعد دقيقة واحدة نجح لي كانج لاعب مايوركا في تقليص الفارق سريعا بتسجيل هدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين كورتوا.

ونجح أسينسيو في التسجيل مجددا في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من بنزيمة لينهي الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكما فعل في الشوط الأول سجل كريم بنزيمة هدفا مبكرا في الدقيقة 50 لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب خطأ على المهاجم الفرنسي.

وبعد أقل من خمس دقائق نجح أسينسيو في استكمال الهاتريك بتسجيل هدف ريال مدريد الرابع من صناعة بنزيمة مجددا.

وفي الدقيقة 78 استغل بنزيمة عرضية ديفيد ألابا وسجل هدفا خامسا لريال مدريد والثاني لفريقه.

واستغل لاعبو ريال مدريد انهيار دفاعات مايوركا وسجل البديل إيسكو هدفا سادسا في الدقيقة 84 بعد تمريرة فينسيوس جونيور.