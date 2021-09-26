/651980/تعرف-على-أهم-مميزات-YouTube-Charts-تصنف-الأغاني-الأكثر-شعبية-بمصر-والسعودية

أطلقت منصة يوتيوب اليوم الأحد ميزة جديدة عليها تستطيع من خلالها تصنيف الأغاني والفنانين الأكثر شعبية في كل من السعودية ومصر والإمارات على أساس أسبوعي، وحملت تلك الميزة اسم YouTube Charts.

دوت الخليج يرصد أهم مميزات YouTube Charts

مميزات YouTube Charts

وتنطلق YouTube Charts بداية من من 29 سبتمبر على YouTube Music، وكذلك على الموقع الإلكتروني، وتعد من أهم مميزاته أنه من المقرر أن يوفر للوسط الموسيقي طريقة أكثر بساطة وشفافية لقياس شعبية موسيقاهم وأغانيهم.

تفاصيل ميزة YouTube Charts

هذا وسوف تتضمن القائمة الأساسية وهي قائمة أفضل الأغاني ما يصل إلى 100 أغنية يتم تحديثها أسبوعيًا. ويعتمد ترتيب القائمة على عدد من العوامل بما في ذلك:

- مرات تشغيل الأغنية على YouTube Music.

- عدد مشاهدات فيديو الأغنية على YouTube.

- عدد مرات استخدام الأغنية في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على YouTube.

وتتكونYouTube Charts من أربعة قوائم:

- أفضل 100 أغنية: الأغاني الأكثر تتشغيلًا على YouTube على مدار 7 أيام (بما في ذلك الفيديو الموسيقي الرسمي والأغنية الرسمية التي ينشئها المستخدمون ومقاطع الفيديو التي تعرض كلمات الأغاني).

- أفضل 100 فنان: الفنانون أصحاب الأغاني الأكثر تشغيلًا على YouTube خلال 7 أيام.

- أفضل 100 مقطع فيديو موسيقي: مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر تشغيلًا على YouTube على مدار 7 أيام.

- أهم 20 أغنية رائجة: المحتوى الموسيقي الجديد والرائج في الوقت الحالي، وتمثل هذه القائمة الفيديوهات الموسيقية الجديدة التي لاقت رواجًا كبيرًا فور صدورها، وتتغير القائمة أكثر من مرّة يوميًا.

منصة يوتيوب العالمية

الجدير بالذكر أنه تعاونت منصة يوتيوب على مدى سنوات عديدة مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقي في المنطقة لتزويدهم بالأدوات والمعارف الضرورية لتنمية أعمالهم الموسيقية على YouTube. وفي أغسطس 2021، كان هناك 170 قناة موسيقية على YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم كلٌّ منها أكثر من مليون مشترك، مقارنة بـ 18 قناة فقط في أغسطس 2017، أي بزيادة قدرها 800 بالمئة.