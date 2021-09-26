«استولت على أموال المواطنين»..سقوط مستريحة إطارات السيارات في كفر الشيخ

/651983/استولت-على-أموال-المواطنينسقوط-مستريحة-إطارات-السيارات-في-كفر-الشيخ

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض ما تبلغ لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من «أحد المواطنين - مقيم بمحافظة كفر الشيخ»، و «5» آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط مستريحة إطارات السيارات في كفر الشيخ

تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح قيام «سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة» بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إطارات السيارات والزيوت مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

وبعد تقنين كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أمام رجال المباحث إعترفت بممارستها النشاط الإجرامى، على الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في أعمال تجارة المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط 235 تذكرة شابو و71 قطعة حشيش و3 لمبه للتعاطي وسلاح أبيض وعدد من أدوات التعاطي.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المنشأة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور وبعرض المعلومات اللازمة على اللواء محمد زين قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية ورجال وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وضبط أفراد التشكيل متلبسين بالحرز والحيازة.