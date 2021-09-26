«تزاحم غير عادي»..أحمد يونس يناشد مسؤلي جامعة القاهرة بفتح أبوابها للطلبة

/651990/تزاحم-غير-عاديأحمد-يونس-يناشد-مسؤلي-جامعة-القاهرة-بفتح-أبوابها-للطلبة

دوت الخليج يرصد نداء أحمد يونس لمسؤلي جامعة القاهرة

نداء هام من أحمد يونس لمسؤلي جامعة القاهرة

كتب أحمد يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نداء هام للمسؤولين في جامعة القاهرة، في أعداد كبيره جدا علي أبواب جامعة القاهره من الطلبة اللي بتخلص الاوراق الخاصه بيها نستأذنكم تفتحوا الأبواب للناس ويدخلوا جوه تجنبا لانتشار فيروس كورونا في تزاحم غير عادي”.

إصابة أحمد يونس بفيروس كورنا

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".

أحمد يونس ينتصر على كورونا

وكشف الإعلامي أحمد يونس مؤخرا عن تعافيه هو وأسرته من فيروس كورونا المستجد بعدما هاجمهم الفيروس لأسابيع لم تدم طويلا، ونشر أحمد يونس صور نتائج الفحوصات عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وعلق عليها قائلا: “اللهم لك الحمد كورونا سلبي، أنا كنت أخر الضحايا، تجربه صعبه اوى سايبه شويه تعب كلام فاضي الحمد لله يارب ما تكتبها على اي حد جربها او مجربهاش”.