/651991/تغييرات-بالجملة-فى-اللجنة-العامة-لمجلس-النواب-بعد-دعوه-السيسىو6أحزاب-ستنضم-لـ25يناير

تشهد اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، تغيرات بالجملة خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك بعد أن دخلت تعديلات لائحة البرلمان حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أتاحت الفرصة للحزب الذى لديه 3نواب تحت قبة البرلمان أن يمثل فى اللجنة العامة وذلك بعد أن التمثيل مقتصر على من له 10 نواب فأكثر، وهو الأمر الذى سيفرض نوعا من التغيير بإضافة أحزاب جديدة داخل اللجنة العامة.

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الأحزاب التى كانت ممثلة قبل التعديلات الأخيرة والتى كانت حائزة على 10مقاعد فأكثر هم كل من مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد الجديد، حماة الوطن، مصر الحديثة، ومع التعديلات الأخيرة سيكون أحزاب التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، الاصلاح والتنمية، ممثلة داخل اللجنة العامة خاصة أنهم ممثلون من خلال 3نواب فأكثر، فيما لم يمثل كل من أحزاب العدل وإرادة جيل حيث غير ممثلين بـ3مقاعد فأكثر.

تغييرات بالجملة فى اللجنة العامة لمجلس النواب بعد «دعوه السيسى»..و6أحزاب ستنضم لـ«25يناير»

التغييرات المنتظرة فى اللجنة العامة- والتى تعقد إجتماعاتها بشكل مستمر ودائم بقاعة 25يناير- من شأنها أن تحدث حالة من الحراك الفعال حيث الأحزاب جميعها مفعلة داخل اللجنة التى التى تضع خطة العمل وتتوافق على إجراءات السياسة العامة للبرلمان وطريقة الأداء والمنهج وأولويات التشريعات، ومن ثم سيكون الجميع صاحب كلمة فى أداء المجلس لتكون المنظومة تشاركية، خاصة أن المجلس فى الفصل التشريعى الثانى يكون حريص دائما على تشاكية المسؤولية بين جميع الكيانات السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان، وبجانب هذا التمثيل يحق لمكتب المجلس اختيار 5 أعضاء ممثلين للمستقلين، حيث تعقد اللجنة إجتماعاتها دائما فى قاعة 25 يناير.

وتنص لائحة مجلس النواب بالمادة 24 بأن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولاً: الوكيلين. ثانياً: رؤساء اللجان النوعية. ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

تغييرات بالجملة فى اللجنة العامة لمجلس النواب بعد «دعوه السيسى»..و6أحزاب ستنضم لـ«25يناير»

مادة 25 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة 26 بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 27 للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.