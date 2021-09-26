محافظ الجيزة يوجه بإدخال المرافق للمدارس الجديدة قبل بدء العام الدراسى

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تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الإسبوعى الذى عقده مع ممثلى مجلس النواب عن دوائر مراكز الصف وأطفيح والعياط والبدرشين وأبوالنمرس.
وشدد المحافظ، على وكيل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لسد النقص فى عدد المعلمين ببعض الإدارات التعليمية من خلال فتح باب التطوع للراغبين وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لذلك.
كما وجه محافظ الجيزة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحى بمراكز الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس وتذليل كافة المعوقات مع التشديد على حل مشكله الانقطاعات أو ضعف الصغوطات بمياه الشرب التى تعانى منها بعض القرى بمركز العياط.
وكلف المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع شركات النقل الجماعى بتوفير خطوط سرفيس لنقل طلاب الجامعات من المراكز والمدن البعيدة للتسهيل عليهم.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصه وتوفير قطع أراضى لإقامة مراكز شباب بالمراكز والقرى لتوسيع رقعة الممارسة الرياضية لمختلف الأعمار.
وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب من أجل العمل على تذليل العقبات والمشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على حلها.
وخلال اللقاء أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة.
جاء ذلك بحضور السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز المختصة وممثلى المديريات الخدمية وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
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