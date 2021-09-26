جدة - نرمين السيد - وأشار نور الدين - فى بيان اليوم الأحد - إلى تنفيذ 54 قرار استرداد للأراضى أملاك الدولة، موضحا أن إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات 454 قرارا منذ بدء الموجة 18 من استرداد الأراضى، من بينها 297 قرار على مساحة 20 ألفا و727 مترا بالتعاون مع مديرية الأمن.
وأكد تنفيذ حملات الإزالة على أملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع فى نطاقها الإزالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ: استرداد 337 فدانا من أملاك الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.