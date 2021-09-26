محافظ كفر الشيخ: استرداد 337 فدانا من أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وأشار نور الدين - فى بيان اليوم الأحد - إلى تنفيذ 54 قرار استرداد للأراضى أملاك الدولة، موضحا أن إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات 454 قرارا منذ بدء الموجة 18 من استرداد الأراضى، من بينها 297 قرار على مساحة 20 ألفا و727 مترا بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأكد تنفيذ حملات الإزالة على أملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع فى نطاقها الإزالة.